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الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 05:46 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

وفيما يتعلق بالظواهرالجوية، يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأن تتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 09

نخل 20 05

كاترين 19 04

الطور 23 10

طابا 22 08

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 09

مطروح 20 09

السلوم 19 08

سيوة 20 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 14

حلايب 25 15

أبو رماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 08

بني سويف 23 07

المنيا 24 07

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 27 11

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 26 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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