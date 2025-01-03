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نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

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نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:40 مساءً - أثار أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، التكهنات حوله في الفترة الأخيرة، بشأن رحيله المتوقع عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والانضمام إلى ميلان الإيطالي.

وارتبط الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، بالرحيل عن الريدز للحصول على وقت أكبر للعب، في ظل قلة الدقائق التي يحصل عليها تحت القيادة الفنية الجديد للهولندي آرني سلوت.

نونيز يقترب من ميلان بصورة على إنستجرام

ونشر أحد مشجعي ميلان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة للمهاجم نونيز وهو يرتدي قميص ميلان، وكتب: "داروين، لقد حان الوقت".

ووضع نونيز علامة "إعجاب" على الصورة، ما أثار حالة من الفوضى بين المشجعين، وأشعل الشائعات حول رحيل محتمل عن الفريق.

وشهدت الأيام الماضية حالة من التضارب في أخبار رحيل نونيز المتوقع، فقالت تقارير إن ميلان استفسر من ليفربول عن صفقة التعاقد مع نونيز التي قد تصل قيمتها لأكثر من 50 مليون يورو.

بينما أوضحت تقارير أخرى في إنجلترا، أن ميلان لم يجر أي اتصال مع الريدز بشأن الصفقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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