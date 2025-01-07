مشاهير العرب - الليلة.. عرض الحلقات الأولى لمسلسل سراب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:21 مساءً - مسلسل سراب.. حالة من الترقب والانتظار من قبل المتابعين لعرض الحلقات الأولى من مسلسل سراب، واالمقرر عرضه اليوم الثلاثاء 7 يناير عبر منصة «tod».

موعد عرض مسلسل سراب

من المقرر عرض الحلقات الأولى الثلاث من مسلسل سراب اليوم الثلاثاء 7 يناير عبر منصة «tod»، وكانت منصة «tod» قد أعلنت من قبل عن موعد عرض مسلسل «سراب»، عبر المنصة وتعرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل سراب اليوم حصريًا على المنصة.

الفنانة يسرا اللوزي تروج لمسلسل سراب

نشرت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام البوستر الرسمي لمسلسل سراب وعلقت قائلة: «باقي يوم واحد وتقابلوا مَلَك».

برومو مسلسل سراب بطولة خالد النبوي

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب البرومو الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في يناير 2025، وظهر من خلال البرومو الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا الزوجين طارق وملك اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى.

خلال البرومو يظهر مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم: خالد النبوي، ويسرا اللوزي، وجيهان الشماشرجي، وهاني عادل، ودياموند بو عبود، وإنجي المقدم، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي.

قصة مسلسل سراب

مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة «S Productions» منتج منفذ للعمل.

أبطال مسلسل سراب

يقوم ببطولة مسلسل سراب خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.