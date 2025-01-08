الرياضة - 02:01 - أكرم توفيق يرفض عرض الأهلي.. ويطلب مبلغًا ضخمًا للتجديد «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:01 مساءً - وضع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطًا لتجديد عقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب أكرم توفيق في تجديد عقده لمدة 3 سنوات فقط مع وصول عقده إلى 55 مليون جنيه مقسمة على مدة العقد وسيتم عقد جلسة مع اللاعب ووكيله خلال أيام لتقديم عرض جديد وحسم ملف التجديد، خاصة أن عرض الأهلي توقف عند مبلغ 45 مليون جنيه.

وتقرر تأجيل جلسة تجديد عقد اللاعب لحين مناقشة طلبات أكرم توفيق مع لجنة التخطيط.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش، دون راحة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل.

الأهلي يهزم سموحة

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدفين دون رد باستاد القاهرة أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى سموحة مع نهاية الشوط الأول.

فيما أضاف إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمي سموحة في الدقيقة 50.