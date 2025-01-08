الاعلان عن تشغيل مطار جديد رسميا - أخبار كلمتك

بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، أصدرت هيئة الطيران المدني،اليوم، تعميماً بجاهزية مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة، والإعلان عن فتحه وتشغيله لإستقبال وترحيل الرحلات رسمياً بدءاً من اليوم الأربعاء، م8/1/2025 من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأكد إعلان الهيئة لجميع شركات الطيران والمنظمات الدولية التي تشغل رحلاتها في الجمهورية اليمنية، بأن مطار عتق الدولي الكائن في محافظة شبوة بكامل الجاهزية الفنية والإدارية، كما حددت الرمز الدولي للمطار والمعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي بـOYAT.

ويأتي الإعلان عن فتح وتشغيل مطار عتق الدولي بعد أن استكملت كافة التجهيزات في المطار، تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وإدارتها الفنية المختصة، وبجهود وتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ممثلة بالمحافظ الشيخ عوض ابن الوزير، وأيضاً بجهود من إدارة المطار.

الجدير ذكره أنه سيتم جدولة الرحلات الجوية من وإلى مطار عتق الدولي لاحقاً، بالتنسيق بين هيئة الطيران وشركة الخطوط الجوية اليمنية.

