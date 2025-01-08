اطلاق سراح هؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك

أطلقت المليشيا الحوثية سراح عددا من المعتقلين بتهمة الإحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر قبل أكثر من أربعة اشهر .
وقالت مصادر محلية ان الحوثيين اطلقوا سراح الأستاذ احمد عبدالله العشاري. والدكتور سعيد الغليسي والشيخ امين راجح والذين اعتقلوهم بتهمة الإحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر مع آخرون في محاولة حوثية بائسة لتجاوز ثورة سبتمبر .
وأضافت المصادر انه تم إطلاق سراح الثلاثة الأشخاص السابق ذكرهم مع آخرون فيما لا يزال هناك العشرات في السجون الحوثية بالتهمة نفسها أغلبهم شباب وشخصيات إجتماعية بالإضافة إلى بعض النساء بينهن الإعلامية والناشطة سحر الخولاني .
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