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الوطنية للإعلام تكرم أسرة مسلسل أم كلثوم وتحيي الذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

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الوطنية للإعلام تكرم أسرة مسلسل أم كلثوم وتحيي الذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

الوطنية للإعلام تكرم أسرة مسلسل أم كلثوم وتحيي الذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:40 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني إقامة حفل تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم، والذي يعتبره الكثير من النقاد المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي.

تكريم أسرة المسلسل وتحيي الذكرى الخمسين لكوكب الشرق

وقال الكاتب أحمد المسلماني: إن تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على عرضه على شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية، يتواكب مع الذكري الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  أن الهيئة ستقيم حفلًا غنائيًا بهاتين المناسبتين في مسرح ماسبيرو، والذي سيكون الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة.

وكان التليفزيون المصري قد أنتج رائعته (أم كلثوم) للمخرجة أنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام ١٩٩٩، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين من بينهم: أحمد راتب، وحسن حسني، ورشوان توفيق، وعبد العزيز مخيون، وخالد الصاوي، وريهام عبد الحكيم، وعزت أبو عوف، وسميرة عبد العزيز، وميرنا وليد، ورياض الخولي، وسعيد عبد الغني، وأشرف زكي، ومنال سلامة، ومحسنة توفيق، وتوفيق عبد الحميد، وسميرة عبد العزيز، ومحمد أبو داوود، وخالد صالح، ونادية رشاد، وأحمد صيام، وكمال أبو رية. وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعزة بلبع، وصفاء الطوخي.
ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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