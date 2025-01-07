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مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر عاشور يكشف عن أغاني ألبومه الجديد «ياه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر عاشور يكشف عن أغاني ألبومه الجديد «ياه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر عاشور يكشف عن أغاني ألبومه الجديد «ياه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:41 مساءً - كشف الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أغاني ألبوم «ياه»، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك تامر عاشور، المتابعين عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» معلنا عن أغاني ألبومه، التي تتمثل أبرزها في الأتي: «أسماء أغاني ألبوم ياه، ياه، وحبيبي القديم، وغيبه الحبايب، ودراما، ومكرهتوش، وجُم شرفوا، ومرتحناش، والله يحنن، وحبك رزق، ويوم ما تنسى، وقصر بعيد، وماشيين، ميعادنا أن شاء الله 15 يناير».

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور، طرحه لأغنية «ياه» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وأغنية «ياه» من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات الأغنية: «ياه عالسنين المسروقين، مني ف هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال، أوجاع تُقال، وياريت ينساه، ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، مايقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه، بسهوله، إديته عمري وباعه، إديته سري وذاعه، وكشفلي إيه جواه175.

وفي وقت سابق، كشف تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن طرحه لأغنية «ياه»، قائلا: «يلا بينا نختم السنه سوا زي ما بدأناها، ياه، تامر عاشور، أغنيه جديدة من البوم "ياه " تقدروا تسمعوها دلوقتي على قناه تامر عاشور الرسميه لليوتيوب، أغنيه "ياه"كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدي، توزيع أحمد ابراهيم».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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