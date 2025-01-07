اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف أبرز التحديات الاقتصادية خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:40 مساءً - قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت العام الجديد بتحديات كبيرة وسط حالة من الضبابية والمخاوف من أى تحركات اقتصادية مفاجئة مثلما حدث فى العام الماضى.

وأوضح أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام توترا فى المحيط السياسي الإقليمى وأكثر تذبذبا فى أسعار العملة والفائدة.

أبرز التحديات في 2025

كما شهد تغيرات ملحوظة فى الأسواق والأسعار وحركة الطلب والمبيعات وصعوبات الاستيراد والشحن وغيرها، لذلك فإن غياب الخطط الاقتصادية العامة يعد من أبرز تحديات 2025 نظرا لاضطرار كل شركة بوضع خطط لتقييم الأوضاع بشكل منفرد ودراسة المخاطر المحتملة وتأُثيراتها على أعمالها الخاصة مع وضع تصورات غير دقيقة لما يمكن أن تتعرض له أسعار الصرف والفائدة وأسعار الكهرباء والغاز، وغيرها من العوامل ذات التأثير المباشر على العمليات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتجارية، مما يؤدى إلى انخفاض الثقة فى الأسواق والتحوط الزائد من تقلبات التكاليف.

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد ضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية واضحة لعمل الاقتصاد المحلى وتكون خطط طويلة الأمد متضمنة سيناريوهات محددة لأسعار الصرف والفائدة وأسعار الأراضي والغاز والكهرباء والضرائب والجمارك مع وجود خطط استثمارية لدعم وتحفيز الصناعة والإنتاج فى أسرع وقت.

وحذر السقطى من أن التغييرات غير المتوقعة أو المفاجئة في السياسات الاقتصادية العامة قد تهدم كل الجهود التي بذلها المستثمر على مدى فترات طويل خاصة فى القطاع الصناعى الذى يستغرق سنوات فى الإنشاء والإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.