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اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف أبرز التحديات الاقتصادية خلال 2025 - أخبار كلمتك

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اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف أبرز التحديات الاقتصادية خلال 2025 - أخبار كلمتك

اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف أبرز التحديات الاقتصادية خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:40 مساءً -  قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت العام الجديد بتحديات كبيرة وسط حالة من الضبابية والمخاوف من أى تحركات اقتصادية مفاجئة مثلما حدث فى العام الماضى.

وأوضح أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام توترا فى المحيط السياسي الإقليمى وأكثر تذبذبا فى أسعار العملة والفائدة.

 

أبرز التحديات في 2025

 كما شهد تغيرات ملحوظة فى  الأسواق والأسعار وحركة الطلب والمبيعات وصعوبات الاستيراد والشحن وغيرها، لذلك فإن غياب الخطط الاقتصادية العامة يعد من أبرز تحديات 2025 نظرا لاضطرار كل شركة بوضع خطط  لتقييم الأوضاع بشكل منفرد ودراسة المخاطر المحتملة وتأُثيراتها على أعمالها الخاصة مع وضع تصورات غير دقيقة لما يمكن أن تتعرض له أسعار الصرف والفائدة وأسعار الكهرباء والغاز، وغيرها من العوامل ذات التأثير المباشر على العمليات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتجارية، مما يؤدى إلى انخفاض الثقة فى الأسواق والتحوط الزائد من تقلبات التكاليف.

 

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد ضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية واضحة لعمل الاقتصاد المحلى وتكون خطط طويلة الأمد متضمنة سيناريوهات محددة لأسعار الصرف والفائدة  وأسعار الأراضي والغاز والكهرباء والضرائب والجمارك مع وجود خطط استثمارية لدعم وتحفيز الصناعة والإنتاج فى أسرع وقت.

 وحذر السقطى من أن التغييرات غير المتوقعة أو المفاجئة في السياسات الاقتصادية العامة  قد تهدم كل الجهود التي بذلها المستثمر على مدى فترات طويل خاصة فى القطاع الصناعى الذى يستغرق  سنوات فى الإنشاء والإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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