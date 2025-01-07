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سوق وهمي وسندات غير قانونية.. متنفذ مدعوم أمنياً يفرض سيطرته على تجارة البصل في الخوخة - أخبار كلمتك

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سوق وهمي وسندات غير قانونية.. متنفذ مدعوم أمنياً يفرض سيطرته على تجارة البصل في الخوخة - أخبار كلمتك

سوق وهمي وسندات غير قانونية.. متنفذ مدعوم أمنياً يفرض سيطرته على تجارة البصل في الخوخة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:

يشهد قطاع تجارة البصل في مديرية الخوخة، عاصمة محافظة الحديدة المؤقتة، حالة من الاستياء والغضب، جراء ممارسات احتكارية وابتزاز يمارسها المتنفذ "ضرار كليب"، بدعم من إحدى القيادات الأمنية في المحافظة.


فقد فرض المتنفذ "ضرار" على تجار البصل شروطًا تعجيزية وغير قانونية ، تتمثل في إجبارهم على بيع كامل إنتاجهم له حصريًا، مع دفع رسوم غير قانونية تصل إلى 20 ألف ريال يمني لكل شاحنة متوسطة(دينة) عبر سندات يسميها تصريح عبور موجه للنقاط الأمنية وذلك إثبات وتواطؤ دعمه من قيادة أمنية في المحافظة.

وأنشأ "ضرار" سوقًا وهميًا غير مسجل بشكل رسمي قبل 20 يوماً، لا يستوفي أدنى معايير الصحة والسلامة واللوائح المنظمة للأسواق المركزية، ليفرض سيطرته على تجارة البصل في المنطقة.

وأكد تجار البصل أنهم يتعرضون لتهديدات وابتزاز من قبل "ضرار" وعصابته، بدعم من القيادة الأمنية التي توفر لهم الحماية اللازمة لممارسة نشاطهم غير القانوني.

وطالب المزارعون والتجار الجهات المختصة في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ممثلة بالدكتور الحين طاهر بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والكشف عن دور القيادة الأمنية في دعم هذه العصابة، وإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان حرية التجارة والتسويق للمزارعين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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