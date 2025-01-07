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غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية - أخبار كلمتك

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غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية - أخبار كلمتك

غانا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:40 مساءً - أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، بأن جمهورية غانا قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

 وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا

وقال المصدر: إن الإعلان عن هذا القرار جاء في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.

إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة

وقررت جمهورية غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها " للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

قضية الصحراء المغربية

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية" الوهمية سنة 1979.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدًا أفريقيًّا، علاقاته مع "الجمهورية" الوهمية، وذلك منذ سنة 2000".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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