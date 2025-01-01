إسعاد يونس تودع 2024 مع أبطال الحريفة 2 وكزبرة ونور النبوي يشعلان الأجواء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:00 صباحاً - إسعاد يونس والحريفة 2، ودعت الفنانة إسعاد يونس عام 2024 واستقبال السنة الجديدة 2025، مع نجوم فيلم الحريفة، بأداء أغنية الفيلم "أنا وأنت".

أغنية أنا وأنت

وغنت إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، مع أبطال فيلم الحريفة 2، أغنية "أنا وأنت".

أداء كزبرة ونور النبوي

وأشعل كزبرة، ونور النبوي، إستوديو صاحبة السعادة بأدائهما لأغنية "أنا وأنت" الأغنية الرئيسية لفيلم الحريفة 2.



عمر مرموش في حوار خاص مع إسعاد يونس قريبًا على "dmc" حنين الشاطر وأبطال الحريفة 2 ضيوف “صاحبة السعادة”

تفاصيل وأبطال فيلم الحريفة 2

ويشارك في الفيلم كل من: نور النبوي، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي، كزبرة، دونا إمام، آسر ياسين، نورين أبو سعدة، سليم هاني، كما ظهر العديد من ضيوف الشرف خلال الفيلم، منهم: أسماء جلال، أحمد فهمي، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

وتدور أحداث فيلم الحريفة 2 إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، مما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في تحقيق المزيد من الإيرادات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الإقبال عليه في صالات العرض.

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