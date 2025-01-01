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قبل انطلاقه الليلة، مقتطفات من كواليس مسلسل البث - أخبار كلمتك

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قبل انطلاقه الليلة، مقتطفات من كواليس مسلسل البث - أخبار كلمتك

قبل انطلاقه الليلة، مقتطفات من كواليس مسلسل البث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:20 مساءً - روجت منصة شاهد ل المسلسل الجديد “البث: خاطف من نوع آخر” قبل انطلاقه الليلة على المنصة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.

حيث نشر حساب المنصة الرسمي على انستجرام صورا من كواليس المسلسل مرفقا بتعليق “لأن الكل جالس ينتظر على نار..  قررنا نسرب لكم صور حصرية من الكواليس.. البث: خاطف من نوع آخر.. الليلة ٢ يناير على شاهد”.

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تفاصيل مسلسل البث: خاطف من نوع آخر 

 يجمع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر نخبة من أبرز نجوم الدراما الكويتية والدراما الخليجية، حيث يشارك فيه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للمشاهد تجربة فنية مميزة، حيث يتألق في المسلسل كل من يوسف البلوشي، ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، طلال سام، خالد الصراف، آسيا الشمري، عيسى جبر.

وتدور أحداث مسلسل البث: خاطف من نوع آخر حول مجموعة من المشاهير الذين يظنون أن حياتهم المليئة بالأضواء والشهرة هي الحياة المثالية، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يجدون أنفسهم مختطفين في ظروف غامضة تثير التساؤلات، ومع تصاعد الغموض حول اختطافهم، يبدأ البحث عنهم، لتتوالى المفاجآت والتطورات الدرامية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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