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خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

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خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد الصاوي: دوري صغير في الدشاش ويا بخت من زار وخفف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:20 مساءً - أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلم الدشاش، مشيرا إلي أنه يتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة السابعة.

وأضاف خالد الصاوي خلال العرض الخاص لفيلم الدشاش: أنا عامل دور صغير ويا بخت من زار  وخفف، ومشارك في مسلسل المداح في رمضان، بالإضافة إلي مشاركتي في  مسلسل سيد الناس.

واحتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش، المقام حاليا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات


كما حضر أيضا كل من الفنان باسم سمرة الذي قام باحتضان محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلى حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد منصور والشاعر هشام الجخ وغيرهم.

 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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