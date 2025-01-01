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نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

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نسرين أمين: يا رب "الدشاش" يحقق مليار جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:56 مساءً - قالت الفنانة نسرين أمين، إنها سعيدة بتجربتها الأولى مع الفنان محمد سعد من خلال مشاركتها في فيلم الدشاش، مشيرة إلى أنها كانت مستمتعة بالكواليس داخل العمل.


وأضافت نسرين على هامش العرض الخاص لفيلم الدشاش أن باسم سمرة رغم أني ما عملتش معًا أعمال كتير بس هو على طول في حياتي، وبتمنى الدشاش يحقق إيرادات أكتر من مليار جنيه.

 

واحتفل النجم محمد سعد بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الدشاش المقام حاليًّا والذي يعد عودة له للسينما بعد غياب سنوات.


كما حضر أيضًا كل من الفنان باسم سمرة الذي قام باحتضان محمد سعد فور وصوله، بالإضافة إلى حضور خالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد منصور والشاعر هشام الجخ وغيرهم.

 فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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