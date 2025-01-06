مكتبتا مصر الجديدة والمستقبل تتصدران المشهد الثقافي في عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:44 مساءً - واصلت المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة تصدرها للمشهد الثقافى لعام 2024، بما قدمته من فعاليات فى كافة الروافد العلمية والثقافية والادبية والتى استهدفت كافة الفئات العمرية والاجتماعية والتي اختيرت بعناية وخاطبت فكر ووجدان المتلقي للارتقاء بهم ثقافيا ومعرفيا، ونفذها كافة العاملين بمنصات الجمعية الثقافية وذلك تحت رعاية رئيس جمعية مصر الجديدة واعضاء مجلس الادارة

مكتبة مصر الجديدة العامة

عملت مكتبة مصر الجديدة العامة على استكمال مسيرة التميز والارتقاء بخدماتها وفعالياتها الثقافية ودوراتها التدريبية بما يحقق أهداف المكتبة ( التثقيفية والتعليمية والترفيهية ) وذلك من خلال عدة نقاط منها الاهتمام بتوفير احدث الاصدارات من الكتب والمطبوعات وإتاحتها على الفهرس الإلكتروني للمكتبة بما يحقق رغبات الجمهور من مشتركي ومستعيري ورواد المكتبة.

بجانب الاهتمام بمناقشة وطرح موضوعات الساعة على مائدة فعاليات المكتبة ومنها على سبيل المثال مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وموضوعات الشمول المالي والتحول الرقمي، كما شهدت الفعاليات الثقافية تسليط الضوء على القضية الفلسطينية والحرب على غزة من خلال معارض فنية بعنوان "أصحاب الأرض" وإحياء ذكرى النكبة بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية.

كما احتفلت المكتبة بمفكرين مصر من الراحلين وألقت الضوء على إنتاجهم الفكري ومنجزهم الحضاري مثل ( شهيد الكلمة الدكتور فرج فوده والأديب جمال الغيطاني والفنان صلاح جاهين والأديب بهاء طاهر والدكتور نصر حامد أبو زيد)، كما استضافت المكتبة الكثير من المفكرين والأدباء والعلماء مثل ( العالم الفيزيائي محمد رامي المعري والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر والأديب أسامة الشاذلي )

وناقشت المكتبة العديد من القضايا الإعلامية بالشراكة مع المنتدى المصري للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق وكان من أهم القضايا التي نوقشت ( الاعلام وإدارة الازمات – الإعلام وحروب الجيل الرابع – العلاقات المصرية الروسية – انضمام مصر لتكتل البريكس – غزة بين القانون والإعلام

كما فتحت المكتبة أبوابها لاستضافة حفلات توقيع الكتب الصادرة عن دور النشر لعدد كبير من الشخصيات العامة منهم الوزير الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق والدكتور خالد قنديل رئيس حزب الوفد وغيرهم.

أما عن الجانب الترفيهي فقد أقامت المكتبة العديد من الحفلات الموسيقية مثل ( حفل عازفة الهارب منال محي الدين وحفلات التانجو والجاز والموسيقى الكلاسيك لفريق كروس اوفر )

وتعاونت المكتبة مع العديد من الفرق المسرحية المحترفة في تقديم عروض على مسرح المكتبة منها (فرقة لمسة المسرحية وفرقة جامعة مصر الدولية وفرقة بانوراما المسرحية وفرقة بنك القاهرة )

كما قدمت المكتبة خدامتها لذوي الهمم بشتى الطرق منها ( تدريب عدد 10 من جمعية التقدم للمعاقين على بعض الأعمال المكتبية على سبيل الدمج ) واستضافت العديد من المعارض الفنية لذوي الهمم

وخرجت المكتبة بأنشطتها وخدماتها عن طريق " مشروع المكتبة المتنقلة " الى الكثير من الأماكن العامة مثل نادي جرين هيلز الشروق ونادي الغابة ونادي النصر ومركز شباب العروبة )

مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات

توجد العديد من الخدمات الهامة التى تقدمها مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات، وتكون كالآتي: خدمة الإطلاع الداخلى للكبار والأطفال، ورش فنية وتعليمية ندوات تثقيفية ومسابقات ترفيهية، رحلات خارجية، مبادرات ثقافية متنوعة، خدمات الإنترنت (المنصات التعليمية).

وتم عمل ندوات متنوعة وذلك لزيادة الوعى الصحى والإجتماعى والثقافى لدى مرتادى المكتبة وأسرهم وقاطنى الحى.

كما احتفلت مكتبة مصر الجديدة الطفل والعامة بحى الأسمرات بعروض فيديو لمرتادى المكتبة ضمن الفاعليات الشهرية للمكتبة وتضمنت: السيرة الذاتية للشخصيات التاريخية والأدباء والمفكرين، المناسبات القومية والدينية، سينما الأطفال، عرض افلام ديزنى، ناشيونال جيوجرافيك، فيديوهات تحفيزية، كورال فريق المكتبة العامة، وتدريب عدد من مرتادى المكتبة على الأغانى التحفيزية والوطنية للغناء فى المناسبات

مكتبة مصر الجديدة للطفل

قدمت المكتبة أنشطة متنوعة للجمع بين التعلم والترفيه لتحفيز قدرات الطفل، والكورسات قدمت المكتبة أكثر من 40 كورس مختلف للأطفال على سبيل المثال، كورس البرمجة ويقدم عدة لغات مثل س++ وسى شارب- اتش تى ام ال - وجافا programing، والبايثون.

وقد قام الاطفال بتصميم ويب والعاب وابلكيشن من ابتكارهم – وايضا كورسات الليجو – الروبوت - كورسات اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية مستويات مختلفة – الرسم – الكشافة – الحساب الذهني – التمثيل والمسرح الذى يتبعها عرض مسرحى للأطفال بعد كل دورة لتشجيع الأطفال وتنمية ثقتهم بنفسهم من خلال العرض على المسرح والوقوف أمام الجمهور – الكيمياء – الشطرنج – الاركيت- نماذج الطائرات وغيرها من الكورسات جميع الكوسات المقدمة تقدم بشكل عملي والتجربة المباشرة حيث تخدم أيضا العملية التعليمية فنقوم بربط الدورات العلمية التي نقدمها بالمناهج المدرسية مثل مادتي الساينس والدراسات الاجتماعية.

وحرصت المكتبة كذلك على توفير الزيارات الميدانية الى المؤسسات العسكرية بهدف تعزيز الوعى الوطنى وتنمية جانب الاخلاقى وروح الالتزام للأطفال وفهم دور دور القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن ومن هذه الزيارات وحدة قيادة المظلات – الكلية الجوية بأنشاص بالشرقية والقاعدة البحرية بالإسكندرية، ونظمت رحلات ترفيهيه كاسكى ايجبت – كيدزانيا – افريكانو بارك ورحلات علمية مثل الغابة المتحجرة والمركز الاستكشافي ورحلات أثرية مثل المتحف المصرى – المتحف القبطى وكيميت

كما قدمت المكتبة ندوات مجانية للأطفال وهي ندوات طبية وتوعوية وتعديل سلوك وثقة بالنفس بالمشاركة مع جهات مختلفة وأخصائيين في التربية النفسية للطفل مثل وزارة الثقافة وإدارة مصر الجديدة الطبية والبيطرية وشركة المياة وشركة الصرف الصحى ووزارة الشباب والرياضة

ومن أهم التحديات هي تنظيم فاعليات للأطفال للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة حيث قدم لهم أنشطة تتناسب مع قدراتهم الذهنية والحركية كالاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي لمتلازمة داون وأيضًا فاعليات للأيتام مثل الاحتفال السنوي بيوم اليتيم ويوم للجميع شهريًّا.

جدير بالذكر أن المكتبة تشارك في المسابقات الدولية فقد شاركت هذا العام في مسابقة منتدى الافرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا وفازت بالمركز الأول وحصلت على الكأس وشهادة تقدير باسم المكتبة وكانت تدور المسابقة حول تصميم روبوت انقاذى للمساعدة في وجود حلول للأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وأتاحت المكتبة العديد من ورش اليوم الواحد للاطفال وتنقسم الى ورش فنية مثل الديكوباج – مهرجان ديزنى – السلايم ورش علمية مثل عالم الفراعنة – غرس القيم والأخلاق – الثقة بالنفس.

ومن الأنشطة المستحدثة على المكتبة هي المكتبة المتنقلة حيث نظمت المكتبة عدة زيارات للمكتبة المتنقلة لمشاركة الأطفال الغير القادرين على المشاركة فى الأنشطة بداخل المكتبة مثل مستشفى 57357 حيث تنظم المكتبة لهم زيارة شهرية لتقديم أنشطة القراءة وحكى القصة والأنشطة الفنية لمؤذاراتهم ورفع روحهم المعنوية، وأيضا المشاركة في عده مؤتمرات جامعية بجانب زيارات النوادب والمراكز العلمية والأحياء كحي أهالينا والمتاحف.

مكتبة المستقل

قامت مكتبة المستقبل العامة بتنفيذ 38 ندوة متنوعة فى عدة مجالات منها ما هو فى علوم (الفلك- التنمية البشرية - الدراما والسينما - وعلم النفس والسلوكيات - والتوعية الصحية)، وقامت المكتبة بتنفيذ 32 دورة متنوعة فى (الرسم - الخط العربي - التصوير الفوتوغرافي - الموسيقى - الدورات الرياضية واللياقة البدنية).

وقامت المكتبة بعمل 9 زيارات خارجية بالمكتبة المتنقلة للنوادى ومراكز الشباب وعمل ورش فنية لرواد هذه الأماكن لتعريف الشباب والنشء بمكتبات الجمعية وأقسام المكتبات والأنشطة والخدمات التي تقدم للأعضاء والمترددين.

كما قامت مكتبة المستقبل بتنفيذ رحلات تثقيفية وترفيهية إلى (المتحف المصرى - الأهرامات وبرج القاهرة - مدينة الأسكندرية - مدينة فايد)، وقامت مكتبة المستقبل العامة بعمل حفلات لمناسبات مختلفة وهى (حفل عيد الأم - حفل يوم اليتيم - حفل إفطار صائم - حفل تكريم ذوى الهمم

وقدمت المكتبة 12 ندوة توعوية فى مجالات الصحة العامة والصحة النفسية للطفل عن أهمية النظافة الشخصية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة لبناء الجسم والعقل.

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