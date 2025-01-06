مشاهير العرب - بعد نجاحه بالسينمات.. فيلم الدشاش يتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:02 مساءً - فيلم الدشاش.. تصدر فيلم الدشاش لـ الفنان محمد سعد تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نجاحه في تصدر شباك تذاكر السينما منذ طرحه بالسينمات خلال الأيام الماضية.

وسجل فيلم «الدشاش»، إيرادات مرتفعة بشباك التذاكر، وصلت أمس إلى ما يقرب من مليوني و19 ألف جنيه، ونال العمل استحسان الجمهور منذ في أولى ليالي عرضه بالسينمات، كما حصد العديد من إشادات نجوم الفن كان آخرهم الفنان تامر حسني.

تامر حسني عن فيلم الدشاش: فرحان أوي بردود أفعال الجمهور عليه

وكتب تامر حسني عبر ستوري حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنا فرحان أوي بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد الرجل دا ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير والنهاردة بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وبرضه أمتعنا بيها يستحق كل التقدير والاحترام، مبروك يا نجم يا كبير ربنا يرزقك ويزيدك نجاح».

ورد محمد سعد على إشادة تامر حسني بفيلمه الدشاش» وكتب في ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلا: «حبيبي يا تمور يا أبو الجدعنة يا نجم كلك ذوق في فنك وكلامك شرفتني وفين الألبوم الجديد أنا مستني صبح صبح على الغاليين».

أبطال فيلم الدشاش

ضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

يعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

أحداث فيلم «الدشاش»

دارت أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفه.