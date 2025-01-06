مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية بـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:42 مساءً - محمد هنيدي.. يعود النجم محمد هنيدي للماراثون الدرامي في شهر رمضان 2025، من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال».

وفي مسلسل «شهادة معاملة أطفال» يقدم الفنان هنيدي شخصية مختلفة، وذلك بعد آخر عمل قدمه منذ 6 سنوات وهو مسلسل «أرض النفاق».

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويقوم النجم محمد هنيدي، خلال العمل بدور محامي شرير، وهي شخصية يقدمها لأول مرة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

أعمال هنيدي القادمة

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه «الجوهرجي»، مع النجمة منى زكي، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

فيلم «مرعي البريمو»، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللي محمود ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.