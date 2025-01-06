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مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية بـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية بـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يعود للدراما التليفزيونية بـ «شهادة معاملة أطفال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:42 مساءً - محمد هنيدي.. يعود النجم محمد هنيدي للماراثون الدرامي في شهر رمضان 2025، من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال».

وفي مسلسل «شهادة معاملة أطفال» يقدم الفنان هنيدي شخصية مختلفة، وذلك بعد آخر عمل قدمه منذ 6 سنوات وهو مسلسل «أرض النفاق».

محمد هنيدي

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويقوم النجم محمد هنيدي، خلال العمل بدور محامي شرير، وهي شخصية يقدمها لأول مرة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

هنيدي

أعمال هنيدي القادمة

ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه «الجوهرجي»، مع النجمة منى زكي، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

محمد هنيدي المرعي البريمو

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

فيلم «مرعي البريمو»، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللي محمود ويجسد هنيدي في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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