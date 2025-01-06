الكاف: 9 أحداث وبطولات للأندية والمنتخبات 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:44 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أن هناك أجندة مزدحمة بالبطولات القارية على مستوى الأندية والمنتخبات خلال العام الجاري 2025.

وقال الكاف في تقرير له، إنه ينتظر موسما مزدحما بالنهائيات القارية للأندية والمنتخبات الوطنية والتي ستجعل عام 2025 أحد أكثر الأعوام ازدحاما على الإطلاق للهيئة الحاكمة والذي سيشهد 9 أحداث وبطولات مهمة.

وأضاف الكاف أن هناك بطولات للشباب والسيدات في المنتخبات بجانب نهائيات الأندية سواء في دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، مشيرا إلى أن بطولة أمم أفريقيا للمحليين ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال الفترة من1 إلى 28 فبراير المقبل بمشاركة 19 منتخبا.

وأوضح أن "الحدث الثاني الأهم سيكون يوم 12 مارس المقبل حيث تعقد الجمعية العمومية للكاف اجتماعها العادي بحضور 54 اتحادا لانتخابات الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد (الذين من المقرر انتخابهم) وكذلك أعضاء مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) من القارة السمراء".

ولفت إلى أن الحدث الثالث سيكون إقامة بطولة كأس أمم افريقيا للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل بالمغرب.

وقال "الحدث الرابع هو بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما بكوت ديفوار ستقام خلال الفترة من 26 أبريل، إلى 18 مايو المقبل"، وأضاف أن الفرق الأربعة في تلك البطولة ستتأهل لكأس العالم لنفس المرحلة السنية.

وأضاف أن الحدث الخامس سيكون نهائي النسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية حيث سيقام الذهاب والإياب يومي 17و 25 مايو، موضحا أن الحدث السادس سيكون نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 24 مايو والأول من يونيو المقبل.

وشدد على أن الحدث السابع هو بطولة أمم أفريقيا للمدراس ولم يتم تحديد موعد نهائي لها ولكنها ستقام هذا العام.

وقال (الكاف) في تقريره إن الحدث الثامن سيكون كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليو بمشاركة 12 منتخبا.

وأضاف أن الحدث الثامن هو دوري أبطال أفريقيا للسيدات سيقام خلال الفترة من 8 إلى 23 نوفمبر المقبل، وأوضح أن الحدث التاسع سيكون مسك الختام وهو بطولة أمم أفريقيا للرجال بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتي 18 يناير 2026.

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