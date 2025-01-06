أحمد داوود محاسب في مسلسله الجديد "الشرنقة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:44 مساءً - يخوض الفنان أحمد داوود خلال السباق الرمضاني القادم بمسلسل الشرنقة الذي تعاقد عليه مؤخرًا، ويعقد الفنان أحمد داوود جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمود عبدالتواب "توبة"، والسيناريست عمرو سمير عاطف لمناقشة الخطوط العريضة للعمل.

ويتكون مسلسل الشرنقة من 15 حلقة فقط، ويعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابة حلقاته بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالعمل.

ويجسد أحمد داود خلال أحداث مسلسل الشرنقة دور محاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال.

أبطال مسلسل الشرنقة

وضمت القائمة المبدئية لأبطال مسلسل الشرنقة كلًا من أحمد داوود ومريم الخشت، وياسر عزت، وصبرى فواز، وعمرو وهبة وعلى الطيب، وآخرون، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعرض للفنان أحمد داوود بطل المسلسل حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "الهوى سلطان"، الذي يشارك في بطولته مع منة شلبي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة صداقة تتحول إلى حب بين شاب يدعى "علي" يجسد دوره أحمد داود وفتاة تدعى "سارة" تجسدها منة شلبي، ويشمل تجسيد حياتهم المهنية والشخصية بشكل مثير.

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