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امن حضرموت يعلن رفع الجاهزية للتصدي لهذا الامر - أخبار كلمتك

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امن حضرموت يعلن رفع الجاهزية للتصدي لهذا الامر - أخبار كلمتك

امن حضرموت يعلن رفع الجاهزية للتصدي لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:41 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، عن الجاهزية الكاملة للقوات الأمنية، واستعدادها التام للتعامل مع أي طارئ أو تهديد يواجه الأمن العام في المحافظة.

وفي تصريح لمدير الأمن العام بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أوضح أن”هذا التصدي يأتي ضمن استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز الأمن وحماية الوطن والمواطن، ونحن ملتزمون ببذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين واستقرار المنطقة“.

كما أكد العميد "المنهالي”بأن القوات في حالة تأهب قصوى، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والتدريبات لضمان استجابتها الفورية والفعالة لأي موقف يتطلب تدخلها“، وشدد على أن قوات الأمن العام مستعدة لمواجهة أي تحديات أمنية، والعمل على الحفاظ على النظام العام.

حيثُ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومواجهة التخريب وملاحقة العناصر التي تعمل على زعزعة استقرار المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن العام والنخبة الحضرمية تلعب دورًا حيويًا في حماية المحافظة من التهديدات المختلفة، وتعمل بتنسيق تام مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان بيئة آمنة ومستقرة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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