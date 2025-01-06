امن حضرموت يعلن رفع الجاهزية للتصدي لهذا الامر - أخبار كلمتك

أعلن مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، عن الجاهزية الكاملة للقوات الأمنية، واستعدادها التام للتعامل مع أي طارئ أو تهديد يواجه الأمن العام في المحافظة.

وفي تصريح لمدير الأمن العام بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، أوضح أن”هذا التصدي يأتي ضمن استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز الأمن وحماية الوطن والمواطن، ونحن ملتزمون ببذل كل الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين واستقرار المنطقة“.

كما أكد العميد "المنهالي”بأن القوات في حالة تأهب قصوى، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والتدريبات لضمان استجابتها الفورية والفعالة لأي موقف يتطلب تدخلها“، وشدد على أن قوات الأمن العام مستعدة لمواجهة أي تحديات أمنية، والعمل على الحفاظ على النظام العام.

حيثُ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومواجهة التخريب وملاحقة العناصر التي تعمل على زعزعة استقرار المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن العام والنخبة الحضرمية تلعب دورًا حيويًا في حماية المحافظة من التهديدات المختلفة، وتعمل بتنسيق تام مع الجهات الأمنية الأخرى لضمان بيئة آمنة ومستقرة.