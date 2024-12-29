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فلكي يمني يكشف عن موعد شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

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فلكي يمني يكشف عن موعد شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

فلكي يمني يكشف عن موعد شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلن الفلكي محمد عياش أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025م سيكون أول أيام شهر رجب لعام 1446هـ، حيث سيكتمل الشهر ويبلغ 30 يوماً.

وأضاف عياش، في تدوينة أن غرة شهر شعبان ستوافق يوم الجمعة 31 يناير 2025م، وسيكون عدد أيامه 29 يوماً. 

وتابع:أما غرة شهر رمضان لهذا العام فستوافق يوم السبت 1 مارس 2025م، وفقاً للحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام الشهر الفضيل 30 يوماً. 

وأكد الفلكي أن هذه التقديرات تستند إلى الحسابات الفلكية الدقيقة، داعياً إلى تحري الأهلة لتأكيد المواعيد رسمياً.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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