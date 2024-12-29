فلكي يمني يكشف عن موعد شهر رمضان المبارك - أخبار كلمتك

أعلن الفلكي محمد عياش أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025م سيكون أول أيام شهر رجب لعام 1446هـ، حيث سيكتمل الشهر ويبلغ 30 يوماً.

وأضاف عياش، في تدوينة أن غرة شهر شعبان ستوافق يوم الجمعة 31 يناير 2025م، وسيكون عدد أيامه 29 يوماً.

وتابع:أما غرة شهر رمضان لهذا العام فستوافق يوم السبت 1 مارس 2025م، وفقاً للحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام الشهر الفضيل 30 يوماً.

وأكد الفلكي أن هذه التقديرات تستند إلى الحسابات الفلكية الدقيقة، داعياً إلى تحري الأهلة لتأكيد المواعيد رسمياً.