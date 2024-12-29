مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

قال المعلق حسن العيدروس:من اهم مكتسبات المشاركة اليمنية في كأس الخليج بروز العديد من اللاعبين في مختلف المراكز ولعل ابرزهم في رأيي الحارس محمد امان .

واضاف:الذي يجب ان يطرق الاحتراف بابه، فهو مكسب لأي فريق كما انه يستحق بيئة احترافية يصقل فيها براعته في حماية أي عرين وانا واثق انه سيكون لأي مرمى حارس أمين..

