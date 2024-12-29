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مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مذيع بقناة بي ان سبورت يتحدث عن افضل لاعب بمنتخب اليمن ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المعلق حسن العيدروس:من اهم مكتسبات المشاركة اليمنية في كأس الخليج بروز العديد من اللاعبين في مختلف المراكز ولعل ابرزهم في رأيي الحارس محمد امان .
واضاف:الذي يجب ان يطرق الاحتراف بابه، فهو مكسب لأي فريق كما انه يستحق بيئة احترافية يصقل فيها براعته في حماية أي عرين وانا واثق انه سيكون لأي مرمى حارس أمين..
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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