الرياضة - 10:46 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:46 صباحاً - أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 أول أيام العام الميلادي الجديد، داخل أسواق الصاغة المصرية، ليستقر سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية عند مستوى 3790 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويقدم موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بالمصنعية سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4324.25 جنيه 4301.5 جنيه عيار 22 3968 جنيها 3947.25 جنيه عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها عيار 18 3255.75 جنيه 3238.5 جنيه عيار 14 2543.25 جنيه 2530 جنيه عيار 12 2187.25 جنيه 2175.75 جنيه عيار 9 1652.75 جنيه 1644.25 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

يسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 4324.25 جنيه للبيع، 4301.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

يبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3968 جنيه للبيع، 3947.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

يصل سعر الذهب عيار 21إلى 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

يسجل سعر الذهب عيار 18نحو 3255.75 جنيه للبيع، 3238.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

يبلغ سعر الذهب عيار 14نحو 2543.25 جنيها للبيع، 2530 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

يصل سعر الذهب عيار 12إلى 2187.25 جنيه للبيع، 2175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

يسجل سعر الذهب عيار 9إلى 1652.75 جنيه للبيع، 1644.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيه للبيع، و29760 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًّا

يبلغ سعر الذهب عالميًّا نحو 2625.01 دولار للبيع، و2624.1 دولار للشراء.

مقارنة بين أعيرة الذهب

الذهب عيار 24

ومن أبرز مميزات الذهب عيار 24 قيراط بأنه أنقى درجات الذهب، حيث يحتوي على 99.9% من الذهب دون أي معادن أخرى.

كما يتميز أيضا بلونه الأصفر الغني والنابض بالحياة بجاذبيته العالية ولكنه أيضاً لين للغاية، مما يجعله عرضة للخدوش، وبسبب ذلك، غالباً ما يُستخدم عيار 24 قيراط لأغراض الاستثمار عوضاً عن المجوهرات اليومية.

الذهب عيار 21

يتكون الذهب عيار 21 قيراط من 87.5% من الذهب النقي و12.5% من المعادن الأخرى، ويُعرف الذهب عيار 21 قيراطاً بلونه الداكن ومستوى نقاوته الجيد، يفضله الكثيرون في مناطق مثل الشرق الأوسط لصنع المجوهرات والاستثمار.

عيار الذهب 18

يتكون الذهب عيار 18 قيراط من 75% من الذهب الخالص مع 25% من المعادن المخلوطة، كما يتميز بلون أصفر دافئ وهو أكثر قيمة من الذهب عيار 14 قيراط، وعلى الرغم من أنه أكثر مقاومة للبقع، إلا أنه أكثر ليونة وقد يتطلب عناية إضافية لمنع التلف.

عيار الذهب 14

يتضمن هذا النوع من الذهب على 58.3% من الذهب الخالص، ممزوجاً بـ 41.7% من المعادن الأخرى مثل النحاس أو الفضة، مما يجعله إلى توفير توازنًا جيدًا بين المتانة والتكلفة، ويجعله أيضا خيارًا شائعًا للمجوهرات اليومية التي يمكن أن تتحمل الاستخدام المنتظم.