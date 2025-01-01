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الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت الأمم المتحدة، استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي بعد توقفه إثر تعرضه لغارات إسرائيلية.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس: "خلال رحلتي اليوم، سُررتُ بمفاجأة عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني إلى الخدمة بعد يومين من الراحة، حيث أقلعوا من ‎صنعاء بمعنويات عالية".

وأضاف المسؤول الأممي أن "زميلهم المصاب لا يزال في المستشفى، لكن حالته تتحسن".

هذا وكانت، أعلنت الأمم المتحدة تعليق رحلات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت بعد ساعات من غارات إسرائيلية على المطار أدت إلى إصابة أحد أفراد الأمم المتحدة .
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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