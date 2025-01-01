الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

أعلنت الأمم المتحدة، استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي بعد توقفه إثر تعرضه لغارات إسرائيلية.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس: "خلال رحلتي اليوم، سُررتُ بمفاجأة عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني إلى الخدمة بعد يومين من الراحة، حيث أقلعوا من ‎صنعاء بمعنويات عالية".

وأضاف المسؤول الأممي أن "زميلهم المصاب لا يزال في المستشفى، لكن حالته تتحسن".

هذا وكانت، أعلنت الأمم المتحدة تعليق رحلات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت بعد ساعات من غارات إسرائيلية على المطار أدت إلى إصابة أحد أفراد الأمم المتحدة .

