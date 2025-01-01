جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

شهدت مديرية حوث بمحافظة عمران، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة رابع بجروح بالغة، وذلك على خلفية نزاع على قطعة أرض.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحاً أطلق النار على أفراد الأسرة في قرية ذوكراع بمديرية حوث، مما أسفر عن مقتل أمين محسن كراع، وسيلان أحمد هادي كراع، ونصر عبدالله هادي كراع، فيما أصيب عادل هادي عايض كراع بجروح خطيرة.

وتشير هذه الحادثة المأساوية إلى تفاقم حالة الانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتزايد حوادث العنف والجريمة نتيجة لتفشي الفوضى وتعطيل الأجهزة القضائية.

وأكدت المصادر أن مثل هذه الجرائم باتت شائعة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يتحول أي نزاع بسيط إلى مواجهة مسلحة بسبب غياب القانون وانتشار السلاح.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة الجناة، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

