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جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

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جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مديرية حوث بمحافظة عمران، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة رابع بجروح بالغة، وذلك على خلفية نزاع على قطعة أرض.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحاً أطلق النار على أفراد الأسرة في قرية ذوكراع بمديرية حوث، مما أسفر عن مقتل أمين محسن كراع، وسيلان أحمد هادي كراع، ونصر عبدالله هادي كراع، فيما أصيب عادل هادي عايض كراع بجروح خطيرة.

وتشير هذه الحادثة المأساوية إلى تفاقم حالة الانفلات الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتزايد حوادث العنف والجريمة نتيجة لتفشي الفوضى وتعطيل الأجهزة القضائية.

وأكدت المصادر أن مثل هذه الجرائم باتت شائعة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يتحول أي نزاع بسيط إلى مواجهة مسلحة بسبب غياب القانون وانتشار السلاح.

ودعت المنظمات الحقوقية إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة الجناة، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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