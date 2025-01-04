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بعد شائعة انفصالها، نانسي عجرم تطرب جمهور الرياض بـ "عاتب ولوم من غير فُراق" (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد شائعة انفصالها، نانسي عجرم تطرب جمهور الرياض بـ "عاتب ولوم من غير فُراق" (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد شائعة انفصالها، نانسي عجرم تطرب جمهور الرياض بـ "عاتب ولوم من غير فُراق" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 03:35 صباحاً - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها الذي أحيته الليلة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وغنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وآخرها “تيجي ننبسط” والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة.

كما غنت نانسي عجرم “في حاجات تتحس” بالجلوس على خشبة المسرح، وسط تفاعل من جمهورها وغنائهم كلمات الأغنية معها.

وشدت أيضًا بأغنيتي “أنا ليه، عاتب ولوم من غير فُراق”،

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق، كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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