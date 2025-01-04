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“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

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“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:10 مساءً - رافق الإعلامي رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم فى أول ليلة عرض لمسرحيتها الجديدة المعنونه بــ “مكسرة الدنيا”  بالمملكة العربية السعودية.

ورفع مسرح عرض العمل لـ دنيا سمير غانم شعار “كامل العدد” لحضور مسرحيتها الجديد وعلق على هذا التألق “رضوان” قائلًا: دايما في نجاح وتفوق.. من كواليس أول ليلة عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بموسم الرياض، تحية للجمهور العظيم اللي شرفنا من مصر والسعودية ولبنان وسوريا والكويت والإمارات وتونس والمغرب وكل الدول الشقيقة الحبيبة، اللهم وفق وبارك في الليالي القادمة، ما شاء الله ولا قوة الا بالله 

 

 

وتأتي مسرحية مكسرة الدنيا من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم. 

مسلسل عايشة الدور

فى سياق آخر… كانت تعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم مع المنتج محمد السبكي على مسلسل “عايشة الدور ”، لتخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

وتعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، حيث تظهر في ثوب بنت الذوات التي تتعرض للعديد من المواقف في قالب كوميدي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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