نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:20 مساءً -

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: في برد الليل حب الرياض كان دفئي، شكرا على هذه الليلة الجميلة.

وتألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال حفلها الذي أحيته أمس بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أغنية تيجي ننبسط

وغنت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وآخرها “تيجي ننبسط” والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة.

كما غنت نانسي عجرم “في حاجات تتحس” بالجلوس على خشبة المسرح، وسط تفاعل من جمهورها وغنائهم كلمات الأغنية معها.

وشدت أيضًا بأغنيتي “أنا ليه، عاتب ولوم من غير فُراق”،

وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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