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هاتو السحالي، شاهد هتافات جماهير الميلان بعد الفوز على يوفنتوس - أخبار كلمتك

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هاتو السحالي، شاهد هتافات جماهير الميلان بعد الفوز على يوفنتوس - أخبار كلمتك

هاتو السحالي، شاهد هتافات جماهير الميلان بعد الفوز على يوفنتوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 03:30 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس، هتافات جماهير الميلان، عقب الفوز أمام  منافسه يوفنتوس، بعد تحول تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في  اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وهتفت الجماهير التي حضرت بملعب الاول بارك هاتو السحالي في إشارة إلى فريق انتر ميلان المقرر مواجهته في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

 

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتضان وتأثر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، لنجله  فرانسيسكو لاعب يوفنتوس،  بعد الفوز على فريق السيدة العجوز 2-1 والصعود لنهائي كأس إيطاليا.

وظهر على سيرجيو مشاعر الحزن أثناء احتضانه لنجله عقب المباراة.

 

وبهذه الفوز يتأهل فريق ميلان لمواجهة الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي بعد تأهل الأخير عقب الفوز أمس بثنائية أمام أتالانتا. 

 

أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس

وسجل كينان يلدز هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 21، ثم تعادل بوليسيتش لميلان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وجاء هدف الفوز عن طريق جاتي لاعب يوفنتوس بعد تسجيل هدف ذاتي بمرماه بالدقيقة 75.  

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

 

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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