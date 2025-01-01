نمو صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17% خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:30 صباحاً - كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 بلغت 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار.

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات.

وجاءت صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%.

كما حققت صادرات القطاع الى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 جاءت كالتالى:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%.

2- يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

3- أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%.

4- ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

5- فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%.

6- هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%.

7- الاردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%.

8- المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%.

9- العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%.

10- وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 241 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 123 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 201 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 89 مليون دولار. أمريكا بقيمة صادرات 302 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 434 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 64 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 275 مليون دولار وقيمة نمو 57 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 170 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 53 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار. الاردن بقيمة صادرات 221 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 48 مليون دولار. وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 290 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 45 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024،جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 502 مليون دولار وبنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- يليها الدقيق والجريش بقيمة 428 مليون دولار، محققة نسبة نمو 7%.

3- الفراولة المجمدة بقيمة 364 مليون دولار ونسبة نمو 13%.

4- السكر بقيمة 357 مليون دولار ونسبة تراجع 21%.

5- زيوت طعام بقيمة 283 مليون دولار ونسبة نمو 169%.

6- عصائر بقيمة 258 مليون دولار ونسبة نمو 75%.

7- بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

8- خضار مجمد بقيمة 233 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

9- زيتون مائدة بقيمة 219 مليون دولار ونسبة نمو 53%

10- بطاطس مجمدة بقيمة 204 مليون دولار ونسبة نمو 904%.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.