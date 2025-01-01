إجازات المدارس في شهر يناير 2025.. 4 أيام توقف امتحانات نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:46 صباحاً - إجازات المدارس في شهر يناير 2025.. مع بداية عام ميلادي جديد، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن مواعيد إجازات المدارس في شهر يناير 2025 للنقل والشهادات.

إجازات المدارس في شهر يناير 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد إجازات المدارس في شهر يناير 2025 للطلاب، موضحة أن أيام 6، و7، و8، و19 من شهر يناير الجاري، إجازة رسمية للطلاب.

إجازات طلاب المدارس في شهر يناير 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأيام المشار إليها سابقًا إجازة بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على المديريات والإدارات التعليمية، بعدم عقد أي امتحانات للطلاب في هذه الأيام.

امتحانات نصف العام

وتبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير، بينما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد إجازة نصف العام 2025

كما تبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي إجازة نصف العام 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.