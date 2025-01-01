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«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:46 صباحاً - يتقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً وأن يديم عليها الأمان والاستقرار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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