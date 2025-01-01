«النيابة الإدارية» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:46 صباحاً - يتقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً وأن يديم عليها الأمان والاستقرار.
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