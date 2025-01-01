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صحافية:جارنا قتل والدي بسبب دفاعه عن عرضه وشرفه - أخبار كلمتك

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صحافية:جارنا قتل والدي بسبب دفاعه عن عرضه وشرفه - أخبار كلمتك

صحافية:جارنا قتل والدي بسبب دفاعه عن عرضه وشرفه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفية غدير الشرعبي:لا تنسوش ضحكة وشموخ أبي وهو يدافع عن عرضه وشرفه وحرمة بيته،
واضافت:لا تنسوش صوت صياحنا اللي هز جبال تعز وما هز قلب واحد من المتسترين عليه وسلمه،

واختتمت:
لا تنسوش خوف أرملة على عياله ولا بيديه أي حيله أمام تواطئكم وخذلانكم،
لا تنسوش،
لا تنسوش،
لا تنسوش
#أشتي_أدفن_أبي
#القصاص_للعم_سيف

وقتل مواطن امام منزله بسبب طلبه من جاره بعدم مضغ القات امام بيته

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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