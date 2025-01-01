صحافية:جارنا قتل والدي بسبب دفاعه عن عرضه وشرفه - أخبار كلمتك

قالت الصحفية غدير الشرعبي:لا تنسوش ضحكة وشموخ أبي وهو يدافع عن عرضه وشرفه وحرمة بيته،

واضافت:لا تنسوش صوت صياحنا اللي هز جبال تعز وما هز قلب واحد من المتسترين عليه وسلمه،

واختتمت:

لا تنسوش خوف أرملة على عياله ولا بيديه أي حيله أمام تواطئكم وخذلانكم،

لا تنسوش،

لا تنسوش،

لا تنسوش

#أشتي_أدفن_أبي

#القصاص_للعم_سيف

وقتل مواطن امام منزله بسبب طلبه من جاره بعدم مضغ القات امام بيته