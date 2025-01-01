صحافية:جارنا قتل والدي بسبب دفاعه عن عرضه وشرفه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت الصحفية غدير الشرعبي:لا تنسوش ضحكة وشموخ أبي وهو يدافع عن عرضه وشرفه وحرمة بيته،
واختتمت:
قالت الصحفية غدير الشرعبي:لا تنسوش ضحكة وشموخ أبي وهو يدافع عن عرضه وشرفه وحرمة بيته،
واضافت:لا تنسوش صوت صياحنا اللي هز جبال تعز وما هز قلب واحد من المتسترين عليه وسلمه،
واختتمت:
لا تنسوش خوف أرملة على عياله ولا بيديه أي حيله أمام تواطئكم وخذلانكم،
لا تنسوش،
لا تنسوش،
لا تنسوش
#أشتي_أدفن_أبي
#القصاص_للعم_سيف
وقتل مواطن امام منزله بسبب طلبه من جاره بعدم مضغ القات امام بيته
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