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الرياضة - 05:11 - «الصندوق الأسود».. تطورات جديدة في حادث تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:11 - «الصندوق الأسود».. تطورات جديدة في حادث تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - «الصندوق الأسود».. تطورات جديدة في حادث تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، عن عثور كوريا الجنوبية على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

تفاصيل حادث تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية

وكانت طائرة ركاب من طراز «بوينج 737-800 تابعة لشركة «جيجو إير» تحمل على متنها 181 شخصًا، منهم 6 أفراد من طاقم الطائرة و175 راكبًا قادمة من تايلاند «بانكوك»، في تمام الساعة 9:07 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، وأثناء هبوطها في مطار «موان» الدولي، اصطدمت بجدار خرساني بعدما انحرفت عن مسارها الطبيعي، مما أدى وقوع قتلى وإصابات عديدة.

وفور وقوع الحادث، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، أنه أثناء محاولة هبوط طائرة الركاب الكورية الجنوبية بمطار «موان» الدولي لم تستعن بالعجلات، مما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني وانحرافها عن مسارها الطبيعي، ثم انفجرت واشتعلت بها النيران وتحطمت بالكامل.

وصرح بعض المسؤولين الكوريين الجنوبيين، بأنه من المرجح أن سبب انفجار طائرة الركاب وتحطيمها ومقتل ركابها، هو عطل في عجلات خلال هبوطها بمطار «موان» الدولي، وربما بسبب الاصطدام بطيور، ولذلك بدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأصدرت سلطات كوريا الجنوبية بتوجه فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مطار «موان» الدولي الذي تبعد عن جنوب غرب سيول حوالي 288 كيلومترًا، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الركاب رغم ضآلة فرص النجاة، وبالفعل تم إنقاذ رجل وامرأة من أفراد طاقم الطائرة، وتم نقلهما لمستشفى في «سيول» لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التقارير الأولية، أنه من الصعب في الوقت الحالي التعرف على هويات المتوفين، نظرًا لأن الطائرة تحطمت بشكل كامل، وبناءً عليه ارتفع عدد ضحايا هذا الحادث في الوقت الحالي إلى 177 قتيلًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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