الرياضة - 02:01 - بعائد 17%.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:01 مساءً - يطرح البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من الودائع الادخارية بآجال من أسبوع حتى سنتين، مع دوريات صرف بنهاية المدة أو بنهاية شهر، ويصل أعلى عائد في الوقت الحالي على ذلك الوعاء الادخاري إلى 17%.

يأتي ذلك في أعقاب قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في العام الماضي 2024، بينما تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 20 فبراير المقبل.

أسعار الفائدة على الودائع في البنك التجاري الدولي

بالنسبة لعملاء قطاع Prime في البنك التجاري الدولي

- الوديعة بأجل أسبوع أو أسبوعين: 8.50%

- الوديعة بأجل شهر أو شهرين: 9.75%

- الوديعة بأجل 3 أشهر: 11%

- الوديعة باجل 6 أشهر، يصرف العائد عند الاستحقاق: 13%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها شهريا: 13.75%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها عند الاستحقاق: 14%

- الوديعة بأجل سنتين، يصرف العائد عليها شهري: 13%

بالنسبة لعملاء قطاع Plus في البنك التجاري الدولي

- الوديعة بأجل أسبوع أو أسبوعين: 9%

- الوديعة بأجل شهر أو شهرين: 11.5%

- الوديعة بأجل 3 أشهر: 12.5%

- الوديعة باجل 6 أشهر، يصرف العائد عند الاستحقاق: 14.25%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها شهريا: 14.25%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها عند الاستحقاق: 14.5%

- الوديعة بأجل سنتين، يصرف العائد عليها شهري: 13.5%

بالنسبة لعملاء قطاع Wealth في البنك التجاري الدولي

- الوديعة بأجل أسبوع أو أسبوعين: 11%

- الوديعة بأجل شهر أو شهرين: 13%

- الوديعة بأجل 3 أشهر: 14%

- الوديعة بأجل 6 أشهر، يصرف العائد عند الاستحقاق: 15.75%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها شهريا: 15.75%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها عند الاستحقاق: 16%

- الوديعة باجل سنتين، يصرف العائد عليها شهري: 15%

بالنسبة لعملاء قطاع Exclusive Wealth في البنك التجاري الدولي

- الوديعة بأجل أسبوع أو أسبوعين: 11.5%

- الوديعة بأجل شهر أو شهرين: 13.5%

- الوديعة بأجل 3 أشهر: 14.5%

- الوديعة بأجل 6 أشهر، يصرف العائد عند الاستحقاق: 16.25%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها شهريا: 16.25%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها عند الاستحقاق: 16.5%

- الوديعة باجل سنتين، يصرف العائد عليها شهري: 15.5%

بالنسبة لعملاء قطاع Private في البنك التجاري الدولي

- الوديعة بأجل أسبوع أو أسبوعين: 12.5%

- الوديعة بأجل شهر أو شهرين: 14%

- الوديعة بأجل 3 أشهر: 15%

- الوديعة بأجل 6 أشهر، يصرف العائد عند الاستحقاق: 16.75%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها شهريا: 16.75%

- الوديعة بأجل سنة واحدة، يصرف عائدها عند الاستحقاق: 17%

- الوديعة باجل سنتين، يصرف العائد عليها شهري: 16%