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الكشف عن برنامج انقطاعات كهرباء عدن(صادم) - أخبار كلمتك

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الكشف عن برنامج انقطاعات كهرباء عدن(صادم) - أخبار كلمتك

الكشف عن برنامج انقطاعات كهرباء عدن(صادم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

تبرمج كهرباء عدن ساعات الانقطاع على ثمان ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

وقال مصدر مسؤول أن أغلب محطات التوليد بالديزل خارج الخدمة، ومحطة بترو مسيلة أيضًا خارج الخدمة.

واختتم أن تجار المشتقات النفطية أغلقوا هواتفهم قبل ساعات تهربًا من إحراجات المسؤولين بشأن استلاف كميات من الديزل لتشغيل المحطات، خاصة أن ديونهم السابقة لم تسددها الحكومة بعد.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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