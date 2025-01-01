عاصي الحلاني وآدم يشعلان حفل رأس السنة في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:20 صباحاً - أحيا الثنائي عاصي الحلاني وآدم حفل غنائي في دبي ضمن احتفالات رأس السنة وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل عاصي الحلاني وآدم في دبي

وقدم آدم وعاصي الحلاني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيهم الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

طفولة شاقة لعاصي الحلاني

“محمد الحلاني” هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني عاصي الحلاني، ولكنه اختار “عاصي” ليكون اسم الشهرة الخاص به نسبة إلى نهر العاصي، وتيمنا بالفنان عاصي الرحباني، ولقد عاش عاصي طفولة شاقة، حيث كان يعمل بعد المدرسة، في البداية عمل كصبي في مطبخ محل حلويات مدة شهرين، لكنه لم يتحمل طبيعة العمل، فانتقل بعدها ليعمل نجارًا، وكان يعمل أيضًا في العطلة الصيفية لأنه كان عاشقًا للفن، إذ كان حلمه في ذلك الوقت أن يجمع مبلغا ليشتري عودًا ويسجل أغنية، وقال عاصي عن هذه المرحلة إنها “صنعت منه شخصيته”.

تعرض عاصي للاختطاف في طفولته

تعرض عاصي الحلاني للاختطاف إبان الحرب الأهلية في لبنان، إذ كان يبلغ حينها 16 عامًا، حيث قام خاطفوه بالتحقيق معه، محاولين الزج به في خلافات سياسية، واستمر اختطافه قرابة يوم ونصف، تعرض خلالها للضرب كل نصف ساعة، إذ تم تقييده من يديه على سلم في سجن، وضربه برشاش على ظهره.

وقال عن هذه الفترة من حياته: إن العناية الإلهية أنقذته آنذاك، إذ تم الإفراج عنه لاحقًا، في الوقت الذي ظن فيه أنه سيموت.

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