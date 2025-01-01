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لا يقدر قلبي، آمال ماهر تفاجئ جمهورها بحفل رأس السنة بالسعودية بالغناء بالخليجي (صور) - أخبار كلمتك

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لا يقدر قلبي، آمال ماهر تفاجئ جمهورها بحفل رأس السنة بالسعودية بالغناء بالخليجي (صور) - أخبار كلمتك

لا يقدر قلبي، آمال ماهر تفاجئ جمهورها بحفل رأس السنة بالسعودية بالغناء بالخليجي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:05 صباحاً - فاجأت الفنانة آمال ماهر، جمهور حفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات رأس السنة بغنائها بالخليجي لعدد من الأغاني ومنها “لا يقدر قلبي” وغيرهم.

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حفل آمال ماهر في رأس السنة

وقدمت آمال ماهر أيضًا عدد كبير من أغانيه الكلاسيكية والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى غنائها لعدد من أغاني ألبومها الجديد "أنا كويسة والذي أطلقته في وقت سابق وحقق نجاحًا كبيرًا.

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ومؤخرًا طرحت آمال ماهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية وطنية جديد بعنوان “اسبق”، حيث يرصد كليب الأغنية الإنجازات التي نفذتها مصر في المجالات المختلفة، بالطرق ومشاريع الإسكان المتعددة وغيرها.

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آمال ماهر

وكانت آمال ماهر طرحت آخر ألبوماتها الغنائية أنا كويسة في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

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وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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