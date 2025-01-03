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راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو) - أخبار كلمتك

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راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو) - أخبار كلمتك

راشد الفارس يطرب جمهور موسم الرياض بـ "على الوسادة" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:55 صباحاً - تألق الفنان السعودي راشد الفارس على مسرح محمد عبده أرينا في الحفل الذي أحياه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشدا الفارس بباقة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور السعودي بحرارة شديدة ومن بينها أغنية “على الوسادة”.

 

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عددًا من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية، وماجد المهندس، وراشد الفارس، وغيرهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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