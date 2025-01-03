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تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم" - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم" - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:00 مساءً -  تشارك الفنانة إنعام سالوسة في مسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم ببطولته الفنانان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وتلعب إنعام سالوسة شخصية والدة إيمي سمير غانم.

إيمي سمير غانم، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وأنضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

 

 

مسلسل سوبر ميرو  آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية

 وكان  مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في 2019 آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، التي قالت  في تصريحات خاصة لـ «كلمتك» أنها غابت كثير عن السباق الرمضاني، حيث آخر ظهور لديها بمسلسل سوبر ميرو لعام 2019، وأنها ستعود بكل حماس على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2025.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

 يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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