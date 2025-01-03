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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ياسمين الخطيب تكشف سر إخفاء صورة زوجها الخامس وتسرد معلومات شخصية عنه - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:45 صباحاً -  أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، زواجها للمرة الخامسة، وذلك بعد أشهر من طلاقها.

في هذا السياق، نشرت “ياسمين”، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهي تحتضن زوجها، ووضعت “قلب” على وجه لإخفائه عن الجمهور.

في هذا السياق، حرصت “ياسمين” على توجيه رسالة للجمهور، بعد إخفاء وجه، حيث قالت في منشور لها:"شكرًا لكل الأحباء الذين هنئوني على زواجي، أود أن أوضح أني لم أرتبط برجل متزوج - كما أشاع البعض - وأن زواجنا ليس سريًا، وإخفاء صورته تم بناءًا على رغبته، لأنه ينزعج من الصخب ويكره الأضواء".

 

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.

 

والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

 

ومؤخرًا، أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وغضبًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها أنها "من الممكن أن تتزوج 10 رجال في حال سمح الشرع بذلك"، ليصف البعض تصريحها بالجرئ، الذي يتناقض وحياء المرأة.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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