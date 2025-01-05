زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

متحدث الأوقاف يفسر رؤية الوزارة في إجراء تعديلات على خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
متحدث الأوقاف يفسر رؤية الوزارة في إجراء تعديلات على خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

متحدث الأوقاف يفسر رؤية الوزارة في إجراء تعديلات على خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:36 صباحاً - قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث بأسم وزارة الأوقاف، عن رؤية الوزارة في إجراء تعديلات على نظام خطبة يوم الجمعة.

وأعلن الدكتور أسامة رسلان، أن هناك قضايا تشغل بال كل المواطنين مثل قضية الحفاظ على ثروة الماء، مؤكدا أن هذه النوعية من القضايا تكون في الخطبة الأولى خلال صلاة الجمعة.

وأضاف رسلان أن الخطبة الثانية تكون موجهة حسب اهتمامات واحتياجات وتحديات كل محافظة علي حدة، وبالتالي إذا كانت المحافظة تعاني من مشكلة في الهجرة غير الشرعية فيتم الحديث عنها، وإذا كانت هناك محافظات أخرى تشهد حرمانا للأنثى من الميراث فيتم التكلم عنها.

خطبة الجمعة

وأكد المتحدث بأسم وزارة الأوقاف، أن الهدف من الفكرة هو الاقتراب من المواطنين والحديث عن همومهم بصورة مباشرة، موضحا إلى أنه الوزارة ليست الوحيدة التي تختار الموضوعات، لكن هناك توأمة مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

وشدد بأن المركز القومى لديه الكثير من الباحثين والمتخصصين ميدانيين في كل محافظات الجمهورية، وهم يغذون الوزارة بما لديهم من دراسات وبحوث واستطلاعات، ثم تترجمها الوزارة إلى خطة دعوية تأخذ شكل الوعظ.

خطبة الجمعة

موضوع الخطبة الأولى

وأعلنت الوزارة أن موضوع الخطبة الأولى موحد على مستوى الجمهورية، وأن موضوع خطبة الجمعة الثانية يستهدف معالجة مشكلات وقضايا مختلفة حسب كل منطقة حيث تم تنويع موضوعاتها لتناسب المحافظات المستهدفة بها، وذلك على النحو التالي:

النموذج الأول للخطبة الثانية

وتفاصيل تغيير خطبة الجمعة ابتداءً من 3 يناير 2025، وموضوعه معالجة مشكلات الصيادين والتكيف مع الضغوط الاقتصادية، وهو مقرر في بعض المحافظات منها دمياط والإسكندرية والسويس وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء.

خطبة الجمعة

النموذج الثاني للخطبة الثانية

وتضمن النموذج الثاني للخطبة الثانية موضوع معالجة قضية الهجرة غير الشرعية للشباب، في بعض المحافظات الآخرى منها: البحيرة والقليوبية والمنوفية وأسيوط والمنيا والفيوم والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والأقصر.

خطبة الجمعة

النموذج الثالث للخطبة الثانية

بينما شمل النموذج الثالث للخطبة الثانية موضوع معالجة قضية الحق في الميراث، وبصفة خاصة حق الأنثى في الميراث، وهو مقرر في باقي المحافظات الآخرى: القاهرة وقنا وسوهاج وأسوان والجيزة وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد.

اقرأ أيضاً
«صناعة الأمل».. نص خطبة الجمعة غدا 3 يناير 2025

تفاصيل تغيير خطبة الجمعة ابتداءً من 3 يناير 2025

«فما ظنكم برب العالمين.. صناعة الأمل» موضوع خطبة الجمعة القادمة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق