مشاهير العرب - تكريمًا لأحمد الحجار.. الأوبرا تستعد لعروض المشروع الفني 100 سنة غنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:21 صباحاً - تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لإقامة أمسية غنائية ضمن سلسلة عروض المشروع الفني 100 سنة غنا» لتكريم الفنان الراحل أحمد الحجار.

100 سنة غنا

ويتعاون في إحياء هذه الأمسية الفنان علي الحجار، بمشاركة الفنانين أنوشكا، هشام عباس، والواعد أحمد علي الحجار، ومن إخراج عصام السيد، وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير، تحت رعاية وزارة الثقافة.

حفل 100 سنة غنا

ويستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال مجموعة من ألحانه الشهيرة، ومن كلمات كبار الشعراء منها لما الشتا يدق البيبان، يعني إيه كلمة وطن، أخويا الحبيب كلماته، نادني كلمات حسين حبيب، أعذريني، أنا بيكي يا سمرة أكون، مشاعر، كنت فاكر، وحدي، خيوط الشمس، في كل فنجان قهوة، كنت بحلم، ماليش غير قلب، الأحلام» وغيرها.

أحمد الحجار

ويعد الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني التسعينيات، والذي ينتمي لعائلة فنية عريقة فوالده إبراهيم الحجار، أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه الفنان علي الحجار.

والتحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

أعمال أحمد الحجار

بدأ مجال الاحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى، حيث وضع لحن أغنية «أعذريني» ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا، وغيرهم وكانت أغنية «عود» هي بداية شهرته كمطرب، أصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.

المشروع الفني 100 سنة غنا

يشار إلى أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين الـ19 والـ20 مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.