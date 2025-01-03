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أسرة الشيخ المنشاوي تنتقد قناة مصر قرآن كريم وإذاعة القرآن الكريم، ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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أسرة الشيخ المنشاوي تنتقد قناة مصر قرآن كريم وإذاعة القرآن الكريم، ما القصة؟ - أخبار كلمتك

أسرة الشيخ المنشاوي تنتقد قناة مصر قرآن كريم وإذاعة القرآن الكريم، ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 09:25 صباحاً - انتقدت ابنة الشيخ محمد صديق المنشاوي، قناة مصر القرآن الكريم، بعد نشرها إعلانًا لقراء القناة بدون صورة وصوت والده.

وقالت فادية محمد صديق المنشاوي بعد نشر إعلان القناة عبر صفحتها بـ"فيس بوك": “هذا إعلان قناة مصر قرآن كريم كما ترون، خلا من صوت الوالد وحتى صورته لا أثر لها!”.

وأضافت: “أما إذاعة القرآن الكريم من القاهرة فقد ضاعت فرحتنا بوقف الإعلانات لغياب الوالد اليومي من عليها من بعد انتهاء مرتله لا أثر له؟!!! فبعد أن كان الأمل أن يثبتوا له ولرفاقه الذين ليس لهم فقرة يومية ثابتة مكان وقت الإعلانات.. تم تجاهله!”.


وتابعت: "يشهد الله أني لم أطلب شيء خاص من أي مسئول في الإذاعة مطلقا، إلا في ذكرى وفاة والدي الماضية أرسلت وقتها التلاوات التي نريد أن يستمتع بها جمهور المستمعين غير هذا يشهد الله أني كنت أكتب فقط أريد العدل والعدل فقط".

واختتمت: “إلى متى يُبح صوتنا لينال الشيخ محمد صديق المنشاوي مكانته التي تليق به في إعلام بلده؟”.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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