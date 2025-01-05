درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد بسبب منخفض جوي جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 10:41 صباحاً - الطقس اليوم.. تعيش البلاد اليوم الأحد 5 يناير 2025، حالة من الطقس المضطرب تزامنًا مع دخول منخفض جوي جديد، والذي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة واضطرابات في البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025، حيث يوجد منخفض جوي جديد يضرب البلاد في الأيام الحالية، يعمل على اضطراب حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وبدأ تأثير المنخفض الجوي من مساء أمس على مطروح والسلوم، مسببًا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع برودة شديدة تصل إلى حد الصقيع وتقلبات جوية قادمة، بالإضافة فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

حالة الطقس الآن

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب الرعدية على السلوم وتقترب من مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وأشارت الهيئة إلى وجود غطاء سحابي الآن يؤثر على شمال البلاد، ومن المتوقع مع تقدم الوقت أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار خفيفة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ونشرت الهيئة بيانا لها يوضح الخريطة التحذيرية وأماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، حيث تشهد 15 محافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، قد تكون غزيرة ورعدية.

وتشمل المحافظات: «مطروح - الإسكندرية -البحيرة - كفر الشيخ -الدقهلية - الغربية -الشرقية - المنوفية- خليج العقبة -حلايب وشلاتين، وخفيفة على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف».

الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ورعدية على مناطق مثل مطروح، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، وشملت التحذيرات محافظات خليج العقبة، حلايب وشلاتين، مع احتمالية اضطرابات في الأنشطة اليومية بتلك المناطق.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فيشهد حالة أكثر استقرارًا مع ارتفاع أمواج لا يتجاوز 1.5 متر.