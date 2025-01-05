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جدول امتحانات الترم الأول 2025 ومواعيد الاختبارات لجميع المراحل - أخبار كلمتك

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 ومواعيد الاختبارات لجميع المراحل - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الترم الأول 2025 ومواعيد الاختبارات لجميع المراحل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:21 صباحاً - جدول امتحانات الترم الأول 2025.. تزامنًا مع اقتراب ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، كما تبدأ الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للإعدادي

بينما يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتة الخميس 16 يناير، كما تبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية من يوم السبت 18 وحتى الخميس 23 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للثانوي

وتبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت المقبل 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الأول للمرحلة الثانوية حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير الجاري.

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وتنتهي امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 يناير، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 للطلاب ولمدة أسبوعين.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، من يوم السبت الموافق 8 فبراير، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى شهر مايو المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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