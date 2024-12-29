يتداول ناشطون اعلان يزعم تقديم عروض "رصيد مجاني" من قبل شركات الاتصالات اليمنية بمناسبة قدوم العام الجديد.
وبحسب مصادر لكريتر سكاي فانه لا صحة لمحتوى الإعلان، ويجب الرجوع للمواقع والصفحات الرسمية لشركات الاتصالات لمعرفة إن كانت هناك عروض من عدمها.
واشارت الى ان الرابط المرفق بالإعلان غير آمن،
الكشف عن حقيقة اعلان الشركات اليمنية تقديم رصيد مجاني للمشتركين بهذا الموعد - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص:
يتداول ناشطون اعلان يزعم تقديم عروض "رصيد مجاني" من قبل شركات الاتصالات اليمنية بمناسبة قدوم العام الجديد.
يتداول ناشطون اعلان يزعم تقديم عروض "رصيد مجاني" من قبل شركات الاتصالات اليمنية بمناسبة قدوم العام الجديد.
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