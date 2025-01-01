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مشاهير العرب - الليلة.. «أرواح في المدينة» يستعرض مشوار كوكب الشرق بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. «أرواح في المدينة» يستعرض مشوار كوكب الشرق بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. «أرواح في المدينة» يستعرض مشوار كوكب الشرق بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري، لقاءً من سلسلة «أرواح في المدينة» بعنوان «الليلة السنوية في حب الست أم كلثوم»، تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في إطار مشروعه الثقافي «القاهرة عنواني».

يُعقد اللقاء في السادسة مساء اليوم الأربعاء، الأول من يناير، على المسرح الصغير، ضمن خطط الثقافة لتخليد رموز الإبداع المصري.

يشهد اللقاء بحثًا وتأملات في أرشيف إبداعات وذكريات وحب كوكب الشرق أم كلثوم، بمشاركة نخبة من المتخصصين والكتاب والمثقفين، وهم: عاشق التراث الموسيقي الدكتور محمد أحمد الباز، الكاتب الصحفي سيد محمود رئيس التحرير السابق لجريدة «القاهرة»، هيثم أبو زيد الباحث في مجال التلاوة والإنشاد الديني، والكاتب الصحفي محمد دياب أحد مؤرخي الغناء المصري.

يُذكر أن سلسلة لقاءات «أرواح في المدينة» تهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية للمصريين، وأُطلق من خلالها مشروع «القاهرة عنواني» برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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