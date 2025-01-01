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مشاهير العرب - «استخدمت حقن».. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها لأول مرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «استخدمت حقن».. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها لأول مرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «استخدمت حقن».. إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 12:06 مساءً - أصبحت الفنانة إلهام شاهين، حديث الجميع في الفترة الأخيرة، بسبب ظهورها برشاقة ملفتة، وفقدان ملحوظ من الوزن، وتساءل الجمهور عن سر تلك الرشاقة.

سر رشاقة إلهام شاهين

وكشفت إلهام شاهين، سر جمالها ورشاقتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، موضحة أنها فقدت بعضا من وزنها، مشيرة إلى أن التخسيس يحسّن النفسية.

إلهام شاهين

وقالت إلهام خلال المدخلة: «التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلا واستخدمت حقن وأنظمة غذائية»، مضيفة أن حقن التخسيس مفيدة وتسهم في إنقاص الوزن ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم.

إلهام شاهين تكشف سر رشاقتها

ولفتت إلى أن لها أعداء لكونها لا تسكت عن حقها وتعرف الدفاع عن نفسها، ومن يقترب منها ينال جزائه، ولكن هناك من يكرهها ويكره الفن ولا يحب المرأة القوية، موضحة أن الجمهور بات يعلم أن هؤلاء غير حقيقيين.

إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر أن مسلسل حكاية ألفريدو، هو آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

ودارت أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو (إلهام شاهين) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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